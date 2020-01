Grande Fratello Vip, Fabio Testi: “Mi hanno buttato fuori perché avevano paura di essere violentate”. E giù risate con gli altri inquilini (Di giovedì 9 gennaio 2020) Con l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip comincia una stagione di polemiche, scivoloni e gaffe. La quarta edizione del reality è iniziata da meno di 24 ore e c’è già chi, sui social, chiede la prima squalifica. A finire nell’occhio del ciclone è Fabio Testi. L’attore ha deciso di (ri)mettersi in gioco a 78 anni, ma la sua presenza all’interno della Casa di Cinecittà non dev’essere andata troppo a genio agli altri inquilini. Alle prime nomination, infatti, hanno fatto il suo nome per eliminarlo. All’insaputa degli altri concorrenti, però, Fabio Testi è andato a vivere nel tugurio (che ora chiamano privè), assieme agli ex gieffini Pasquale Laricchia, Sergio Volpini, Salvo Veneziano e Patrick Rey Pugliese. “Ma perché l’hanno buttato fuori? Questo mi domando”, si è chiesto l’Ottusangolo a fine puntata, quando l’attore è ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

