Grande Fratello Vip 2020 | le quote scommesse sul vincitore

Ieri sera, mercoledì 8 gennaio 2020, è partita ufficialmente, l'edizione 2020 del Grande Fratello Vip. Quest'anno i concorrenti in gara sono 23, tra i più famosi Michele Cucuzza e Antonella Elia, ma anche ex gieffini come Pasquale Laricchia e Patrick Pugliese. I bookmaker hanno già dato le loro quote per il vincente del Grande Fratello Vip e il sito superscommesse.it ha stilato la classifica dei favoriti per la vittoria del reality show. In pole position per la vittoria c'è il cantante Pago quotato a 5.50; con la stessa quota, troviamo la showgirl Antonella Elia, sul podio dei favoriti anche Patrick Pugliese, con una quota che vale 6 volte la posta. Poche le possibilità di vittoria per Clizia Incorvaia, Rita Rusic e Barbara Alberti, per loro le quote oscillano anche oltre il 30.00.

