Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi giovedì 9 gennaio 2020 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 9 gennaio 2020 oggi, giovedì 9 gennaio 2020, alle ore 20 va in scena l’Estrazione del Lotto numero 4 del 2020 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’Estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 9 gennaio 2020, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima Estrazione del Lotto ruota per ruota: Estrazione Lotto: i numeri vincenti di oggi (Estrazione n. 4 del 9 gennaio 2020). Estrazione in diretta alle ore 20 (Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) NAZIONALE BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA Estrazione 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi giovedì 9 gennaio 2020. Estrazione in diretta alle ore 20 (Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) Numero Oro: Doppio Oro: (I numeri vincenti del ... Leggi la notizia su tpi

Giochi24 : 11 29 36 38 44 #estrazione #millionday #9 #gennaio #giovedi la storia si ripete sempre due volte la prima come tra… - controcampus : #Lotto #SuperEnalotto e #10eLotto #estrazione numeri vincenti ?? - italiaserait : Superenalotto e Lotto, tutti i numeri ritardatari: estrazione 9 gennaio 2020 -