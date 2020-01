De Magistris: “Rifiuti? Una parte della città non fa la raccolta differenziata” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Luigi de Magistris: il sindaco di Napoli parla a Radio CRC del tema rifiuti. Su Anm: “Se non raggiunge gli standard, verrà chiusa”. In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto Luigi de Magistris, sindaco di Napoli. Si parte da un bilancio delle festività appena trascorse, giungendo a … L'articolo De Magistris: “Rifiuti? Una parte della città non fa la raccolta differenziata” proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

