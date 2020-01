Che cos’è la malattia di Lyme che ha colpito Justin Bieber (Di giovedì 9 gennaio 2020) «Molte persone dicevano che avevo un aspetto orribile, che mi facevo di metanfetamine, ma non hanno capito che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, oltre a una seria mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energia e la mia salute in generale». A pochi giorni dall’uscita del suo ultimo singolo, Yummy, Justin Bieber rivela, con un post sul suo profilo Instagram, di combattere da qualche tempo contro una malattia che lo ha provato nel corpo e nell’anima. «Spiegherò tutto meglio con un documentario che pubblicherò su YouTube a breve. Ho passato un paio d’anni difficili, ma ho trovato il trattamento giusto, quello che mi aiuterà a combattere questa malattia finora incurabile. Tornerò meglio che mai», prosegue la pop star canadese. Ma che cos’è la malattia di Lyme e come può essere affrontata? Lo abbiamo ... Leggi la notizia su vanityfair

