Cartello choc in pizzeria: "Tenetevi pure a casa i figli maleducati" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Pina Francone Foto dal profilo Facebook di Gabriele Berbenni ​La provocazione è di un pizzaiolo di Sondrio di 24 anni, titolare di un ristorante: "Ma la colpa è dei genitori…" "I clienti che vengono nel nostro locale hanno il piacere di passere il loro pranzo o la loro cena in assoluta tranquillità, senza sottofondi di bambini maleducati che strillano". È questo un estratto del Cartello affisso sulla vetrina del proprio ristorante dal titolare Gabriele Berbenni. Il ventiquattrenne è proprietario di una pizzeria a Villa di Tirano, in provincia di Sondrio, e nel suo locale – a quanto pare – è vietato l'accesso a tutti i piccoli maleducati per colpa dei rispettivi genitori: "La colpa è la loro, dovrebbero imparare a educare i loro figli…". La vicenda è stata raccontata dal Corriere della Sera e il caso ha suscitato polemiche su polemiche. Il tono dell'avviso è scherzoso (il ... Leggi la notizia su ilgiornale

Cartello choc Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cartello choc