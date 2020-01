Calendario sci alpino Adelboden 2020: data, programma, orari e tv (Di giovedì 9 gennaio 2020) Dopo lo slalom in notturna di Madonna di Campiglio è tempo di concentrarsi sul prossimo fine settimana per il Circo Bianco al maschile. La Coppa del Mondo di sci alpino 2020, infatti, sarà di scena ad Adelboden, Svizzera, su una delle piste più iconiche di tutto il Calendario. Gli atleti saranno in azione per due prove tecniche: sabato toccherà all’attesissimo gigante, mentre domenica toccherà allo slalom. Saranno in pista 200 punti di capitale importanza in ottica Coppa del Mondo, con Aleksander Aamodt Kilde e Dominik Paris che rimangono in attesa di tornare in pista nel prossimo weekend in quel di Wengen. IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara o manche per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo ... Leggi la notizia su oasport

