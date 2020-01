Aereo caduto a Teheran, l’Iran: «Tornava indietro per un problema». Ma ora Zelensky vuole un’indagine internazionale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un video sul suo profilo Facebook dalla durata di meno di cinque minuti per annunciare l’istituzione di una Commissione che faccia luce sulle cause che hanno portato alla caduta di un Aereo in Iran e per chiedere un’indagine internazionale, perché Volodymyr Zelensky promette: «Arriveremo alla verità». Intanto l’Organizzazione per l’aviazione civile iraniana ha fatto sapere che «l’Aereo, che all’inizio si dirigeva verso est per lasciare la zona dell’aeroporto, ha girato a destra a causa di un problema e stava tornando all’aeroporto nel momento dell’incidente». Già nella giornata di ieri, 8 gennaio, erano stati avanzati dubbi sulla veridicità della prima versione circolata sull’incidente Aereo in cui sono morte 176 persone secondo la quale la causa sarebbe stata un problema al motore. Questa mattina, il presidente ... Leggi la notizia su open.online

SkyTG24 : Iran, l'aereo caduto tornava indietro per un 'problema' - MediasetTgcom24 : Aereo caduto a Teheran, servizi occidentali escludono missile #iran - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: #Iran, l'aereo ucraino caduto tornava indietro per un 'problema' #ANSA -