Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2020 ore 17:15 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Viabilità DELL’ 8 GENNAIO 2020 ORE 17.05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI PRECEDENTI INCIDENTE SI STA IN CODA SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA E A SEGUIRE TRA CASILINA E PRENESTINA MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E A24 SULL’A1 FIRENZE Roma INCOLONNAMENTI A CAUSA DI INCIDENTE TRA PONZANO RomaNO E DIRAMAZIONE Roma NORD IN DIREZIONE DELLA CAPITALE,AL MOMENTO SI TRANSITA SU DUE CORSIE DI MARCIA PRESTARE ATTENZIONE SU VIA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E RACCORDO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA RACCORDO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SU VIA DI VERMICINO TRA VIA ENRICO FERMO E VIA CASILINA E IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA RALLENTAMENTI SU VIA NETTUNENSE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E PAVONA IN ... Leggi la notizia su romadailynews

