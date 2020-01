Teatro, dalla letteratura al palcoscenico: al Tram arriva “Deep Blue” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un appartamento scarno in un palazzone dormitorio in prossimità della stazione. Due uomini entrano dalla porta, apparentemente calmi. Uno dei due, Bianco, è un professore che ha appena vissuto quello che credeva sarebbe stato l’ultimo atto della sua vita. Nero, il padrone di casa, si dimostra a suo agio dopo essere entrato nella vita del professore in un modo così assurdo e insieme logico, come un pedone che sfida il Re sulla scacchiera. Nero, in questo libero adattamento, ha origini e lingua partenopea, pensieri e modi vulcanici, atteggiamenti figli del sud più mediterraneo che esista. Bianco e Nero sono seduti ad un tavolo, si osservano, forse si studiano. Che la partita abbia inizio… Come in una partita a scacchi sui grandi temi esistenziali andrà in scena dal 10 al 12 gennaio al Teatro Tram “Deep Blue. La mossa di Dio”, libero adattamento del libro “Sunset Limited – Romanzo ... Leggi la notizia su ildenaro

