Tafida lascia Rianimazione del Gaslini

E' uscita dal reparto, la bimba di 5 anni trasferita in ottobre da Londra all'ospedale genovese, dopo la battaglia dei genitori perché non le fosse tolto il supporto alle funzioni vitali.Questo avrebbe voluto fare il Royal Hospital,doveera stata ricoverata ed era in coma per un aneurisma cerebrale. La bambina inizierà ora un programma di riabilitazione e il parziale distacco dal sistema di ventilazione assistita. I genitori impareranno a seguirla a casa, se in futuro potrà essere dimessa.(Di mercoledì 8 gennaio 2020)