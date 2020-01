Soleimani, un’Europa unita avrebbe potuto imporre agli Usa una condotta diversa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) di Massimo Caon L’uccisione recente di uno dei vertici militari dello Stato iraniano ha lasciato sgomento nell’opinione pubblica internazionale; ancora una volta assistiamo al riassestamento di segmenti geopolitici in cui blocchi continentali come la Russia, gli Usa o il Vicino Oriente svolgono politiche autonome mentre la comunità europea galleggia tra il Mediterraneo e il Mare del Nord. L’uccisione del generale Soleimani è rilevante in quanto atto di forza asimmetrico e arbitrario operato ai danni di una nazione da parte di un’altra nazione, inscrivendosi nel regime anarchico che da sempre governa le dinamiche internazionali sulla base della forza e che da una manciata di decenni si cerca di alterare con l’introduzione della collegialità nelle decisioni comuni; è ancor più rilevante perché le ricadute di un atto militare di questa portata coinvolgeranno direttamente gli ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

matteorenzi : Il 2020 della politica italiana è iniziato con sterili discussioni da cortile. Quello che sta accadendo in Libia e… - nzingaretti : Grande preoccupazione per l’altissimo livello di tensione in #Iraq dopo le violenze dei giorni scorsi contro l’amba… - CarloCalenda : L’eliminazione di #Soleimani è un errore perché non si comprende in che modo questa azione sia collegata alla strat… -