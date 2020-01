Rocca: situazione grave e inaccettabile a Roma (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma – “E’ assurdo che nessuna istituzione intervenga per mettere mano alla gravissima situazione dei rifiuti della Capitale, siamo tutti ostaggio della Raggi e della sua maggioranza. I cittadini non sanno piu’ a chi chiedere aiuto, intere strade sono sommerse di rifiuti, cassonetti strapieni, marciapiedi impraticabili, scene mai viste prima, tanto per rimanere in tema con i grillini che sanno solo accusare i predecessori.” “Oltre al decoro, c’e’ anche il rischio per la salute dei cittadini e soprattutto il rischio epidemie cosi’ come gia’ denunciato dall’Ordine dei Medici di Roma. Nessuno pero’ muove un dito ma oramai e’ palese che questa amministrazione ha fallito su tutta la linea della gestione del ciclo dei rifiuti. Tra demagogia, promesse e fantasiose ipotesi Roma e’ ridotta ad una discarica a ... Leggi la notizia su romadailynews

