Rita Pavone/ 'Io sovranista? Ringrazio Salvini come feci con Togliatti. Basta social' (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Rita Pavone replica alle critiche dopo l'annuncio della partecipazione al prossimo Festival di Sanremo: 'Non sono sovranista, sui social non scrivo più'. Leggi la notizia su ilsussidiario

matteosalvinimi : Oggi il nuovo nemico della sinistra è... Rita Pavone?????? Non ci sono più i comunisti, seri, di una volta. - frankiehinrgmc : Rita Pavone. Rita. Pavone. - AndreaOrlandosp : Ma davvero pensate la cosa più grave che sta facendo un’azienda evidentemente allo sbando come la Rai sia quella di… -