Parigi, bambino di 12 anni morto nel carrello d’atterraggio di un aereo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un triste e macabro ritrovamento è avvenuto stamattina, mercoledì 8 gennaio, nel carrello di atterraggio di un aereo di Air France, proveniente da Abidjan (Costa d’Avorio) e atterrato all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle. La polizia, infatti, ha scoperto il cadavere di un bambino di circa 12 anni. Il bambino si era nascosto nel carrello di atterraggio del Boeing 777: la compagnia aerea ha confermato la morte del passeggero che non era in regola all’interno del proprio volo ma non ha fornito dettagli sulla dinamica dell’incidente, pur parlando di «tragedia umana». Indagini in corso da parte della polizia. Non è, comunque, la prima volta che un migrante perde la vita cercando di arrivare in Europa nascondendosi nel carrello di un aereo. Un tentativo che, nella stragrande maggioranza dei casi, finisce in tragedia perché, quando il velivolo si trova a una quota ... Leggi la notizia su cronacasocial

