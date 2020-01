Paola Di Benedetto parla del GF Vip e confessa: “Mi fa infuriare…” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) GF Vip 2020, Paola Di Benedetto: “Mi fa infuriare la mancanza di rispetto” Bella, giovane e di talento. Paola Di Benedetto entrerà questa sera nella casa del Grande Fratello Vip e farà girare sicuramente la testa a molti dei suoi compagni di avventura. L’influencer ed ex naufraga ha confidato a Tv Sorrisi e Canzoni le sue paure e i suoi difetti, ammettendo: “Mi spaventa dover condividere il bagno e che la gente scopra che non sono sempre di buon umore. Sono una persona positiva, molto disordinata e mi fa infuriare la mancanza di rispetto”. Paola Di Benedetto ha raccontato che porterà al GF Vip il suo cuscino e una serie di maxi felpe da indossare. Per quanto riguarda le faccende di casa, la modella ha ammesso: “Cucinerò ma non laverò i piatti e non stirerò”. Una presa di posizione che potrebbe non piacere agli altri coinquilini del Grande ... Leggi la notizia su lanostratv

