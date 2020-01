Orsolini Juventus, Paratici stregato: può tornare a Torino a giugno (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Orsolini Juventus – Il Bologna si gode le gesta del suo talento, giunto a 6 centri stagionali in 20 presenze. Insomma, classica e pura crescita esponenziale. Impreziosita dagli insegnamenti di Sinisa Mihajlovic, che gradualmente ha saputo fare del 22enne esterno offensivo marchigiano un vero e proprio punto di forza. Musica per le orecchie del club felsineo, abile nel riscattare “Orso” dalla Juventus nell’ultima sessione per 15 milioni. Orsolini Juventus, nuovo assalto di Paratici Tuttavia, si sa, la Signora ama governare i talenti nostrani che vanno per la maggiore. E, seppur senza nulla di scritto, gli uomini della Continassa su questo fronte si sono assicurati un canale preferenziale. Ovvero 22,5 milioni per giugno, 30 per l’estate successiva per il riacquisto di Orsolini. In definitiva, nulla di scontato. Ma qualora Madama volesse accelerare su ... Leggi la notizia su juvedipendenza

