Meghan Markle, ritorno col botto. La duchessa è uno schianto, ma l’occhio cade proprio lì (orrore) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le vacanze in Canada sono finite, ha titolato il Mail on Line: sottolineando come Meghan Markle e il principe Harry abbiano ripreso da dove avevano smesso. II primo impegno del 2020 è stato visitare la Canada House a Londra. Meghan e Harry hanno lasciato al Frogmore Cottage di Windsor, dove abitano, il piccolo Archie, dopo avergli fatto passare il suo primo Natale lontano dalla Royal Family. La coppia all’interno della Canada House dove hanno incontrato e ringraziato i rappresentanti del governo canadese. Prima c’era stata una visita privata della coppia all’Hubb Community Kitchen, il gruppo supportato da Meghan Markle che aiuta le vittime di violenza.



Lady Markle rientra in grande stile ai suoi impegni di Corte con un outfit ultra fashion dai toni caldi che vanno dal cammello del cappotto al cioccolato della lunga gonna in satin,

