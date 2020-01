Lecce, niente Djidji dal Torino: c’è Felipe della Spal (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Lecce è alla ricerca di un difensore per la seconda parte di stagione: Djidji complicato, l’ultima idea è Felipe Il Lecce non si ferma all’acquisto del centrocampista Alessandro Deiola dal Cagliari. La società pugliese è a lavoro con la Spal per il difensore Felipe. Il brasiliano classe ’84 potrebbe essere il nuovo rinforzo per il tecnico Fabio Liverani. Come riportato da Sky Sport, sono sorte complicazioni per Koffi Djidji del Torino e il Lecce avrebbe deciso di cambiare obiettivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

