Le auto imperversano sulle nostre strade e sui nostri schermi: basta spot rivoltanti! (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nonostante siamo il paese più motorizzato in Europa e tra i primi nel mondo, nonostante non passi giorno senza una strage sulla strada (circa 10 morti al giorno), le pubblicità di auto continuano a tartassare l’immaginario collettivo: una ogni pochi minuti, sulla tv, sulla radio, una ogni poche pagine sui giornali e riviste. Siamo bombardati. Senza pubblicità, probabilmente, le auto (un mezzo altamente inefficiente e inquinante) non avrebbero invaso il mondo. Decine di miliardi di dollari ogni anno spesi solo per la pubblicità delle auto. Spese enormi, che dimostrano come l’industria automobilistica abbia bisogno di allettare la gente con immagini falsate, per nascondere i veri danni e i grandi svantaggi della motorizzazione privata. In un’intervista apparsa su Les Echos, il 12 luglio 2013, il Presidente della Renault Carlos Ghosn sottolineava infatti: “L’auto è ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

ilfattoblog : Le auto imperversano sulle nostre strade e sui nostri schermi: basta spot rivoltanti! - Noovyis : (Le auto imperversano sulle nostre strade e sui nostri schermi: basta spot rivoltanti!) Playhitmusic -… -