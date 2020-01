Lavoro, Palmeri: “Misure uniche a favore dei disabili per una società più partecipata” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIl tema dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità è stata, fin dall’inizio, una delle priorità di questa amministrazione regionale, contando in quest’ultimo quadriennio oltre 4.000 avviamenti al Lavoro a tempo indeterminato realizzati dal collocamento mirato regionale. Continua e costante sensibilizzazione verso i datori di Lavoro pubblici e privati, incentivi alla formazione e all’assunzione, monitoraggio sul rispetto degli obblighi assunzionali nonché l’istituzione di una nuova figura professionale, “unica” in Italia, rappresentata dal “Mediatore per l’inserimento lavorativo dei disabili” presente all’interno dei nuovi centri per l’impiego regionali, spiegano il nostro processo di costruzione di un mercato del Lavoro equo, efficiente ed inclusivo. La Giunta De Luca, ... Leggi la notizia su anteprima24

