L’Antitrust contro nove club di Serie A non il Napoli per clausole vessatorie per

clausole vessatorie nei confronti dei tifosi. clausole vessatorie nei contratti di acquisto di biglietti e abbonamenti. nove società di Serie A sono finite nel mirino dell'Antitrust: sono Inter, Milan, Roma, Lazio, Juventus, Cagliari, Genoa, Udinese, Atalanta. Non c'è il Napoli che pure qualche tifoso aveva criticato per le modalità di vendita dei biglietti e degli abbonamenti. La realtà, come spesso avviene, è un'altra. L'Antitrust ha avviato nove procedimenti istruttori per "clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite". Si tratta – riporta l'agenzia Ansa – in particolare di clausole che non riconoscerebbero il diritto ad ottenere il rimborso di tutto o parte dell'abbonamento o del singolo biglietto, in caso di chiusura dello Stadio, di rinvio di partita e di ottenere risarcimenti

