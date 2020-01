Lanterna di Genova: storia, cosa vedere e curiosità (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Lanterna di Genova: storia, cosa vedere e curiosità Lanterna di Genova: storia, cosa vedere e curiosità La Lanterna di Genova è lo storico faro presente nel porto del capoluogo della Liguria, e rappresenta oggi un vero e proprio simbolo della città. Con un’altezza di ben 77 metri è il più alto dell’intero Mediterraneo, secondo in Europa e quinto nel mondo. Risulta, inoltre, essere il terzo faro in attività più antico al mondo dopo quello dell’isola Hiiumaa, in Estonia, e la Torre di Hercules (della città spagnola di A Coruña). La Lanterna poggia su un imponente scoglio, che le permette di raggiungere un’altezza totale di 117 metri. Ricostruita nella sua forma attuale e resa attiva nel 1543, è situata nel quartiere genovese di Sampierdarena. Clicca qui per conoscere di più sulla storia della basilica di San Marco a Venezia Lanterna di Genova: una lunga ... Leggi la notizia su termometropolitico

