La Pupa e il Secchione e Viceversa, le prove sulla diversità e le interrogazioni (VIDEO) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Pupa e il Secchione e Viceversa, i VIDEO delle prove della prima puntata di martedì 7 gennaio (VIDEO) Prendendo un po' lo spirito di docu-reality di Temptation Island, ieri sera è andata in onda la prima puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa, condotta da Paolo Ruffini con Francesca Cipriani, la Pupa per eccellenza. Nonostante si trattasse della prima puntata, una coppia è già stata eliminata in una cerimonia di eliminazione presieduta da Alessandro Cecchi Paone. Vediamo le principali prove a cui si sono sottoposti le nostre pupe, pupi, secchioni e Secchione nella puntata andata in onda ieri su Italia 1. Iniziamo con l'interrogazione a scuola:  La consegna del sussidiario delle scuole elementari, con tanto di interrogazioni sulle tabelline: La prova con la "SuperPupa" Francesca Cipriani: Il Syntony Test. In questa prova Alessandro Checchi Paone ha ...

