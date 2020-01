Ipermercato al posto dell’ex Inps, Di Dio: “Questione da approfondire, subito in Commissione” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoUn Ipermercato al posto dell’ex Inps: ora è la politica a incalzare. Nella giornata di ieri, attraverso una nota stampa, Altrabenevento invitava l’amministrazione comunale a rigettare la richiesta, presentata da una società irpina, di abbattere e ricostruire l’ex palazzo Inps. Il progetto di ricostruzione, come noto, prevede, per la struttura di via Calandra, la realizzazione di un Ipermercato. Una proposta che Altrabenevento ritiene illegittima, “per quattro motivi” (leggi qui). Da qui la diffida inviata al Comune nella giornata del 6 gennaio. A chiedere allora un approfondimento politico-amministrativo della vicenda è Italo Di Dio, consigliere comunale d’opposizione, che questa mattina ha formalizzato la richiesta di convocazione della commissione Urbanistica di palazzo Mosti. L’istanza è stata già posta all’attenzione di Maria Grazia Chiusolo, ... Leggi la notizia su anteprima24

