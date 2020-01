Inquinamento atmosferico, il “Comitato cittadini in bicicletta” risponde a Mastella (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa del “Comitato cittadini in bicicletta“, in merito alle ultime dichiarazioni del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, sull’Inquinamento atmosferico nel capoluogo. “Avete letto l’ultimo post del sindaco Mastella? Dice che lui vuole difendere la città dall’Inquinamento atmosferico. Lui. Lui che ha vietato l’uso della bicicletta nell’unico luogo del centro urbano dove è consentito per legge, ovvero in un’area pedonale. Lui che ha detto che chi usa la bici lo fa per spacciare la droga. Lui che ha ridotto l’area pedonale di Piazza Castello per far posto a 10 automobili. Lui che ha ordinato ai vigili urbani di fare le multe a chi usa la bicicletta per andare al lavoro. Lui che non ha mai risposto alle mille firme di beneventani che ... Leggi la notizia su anteprima24

