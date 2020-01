Incidente in Emilia, arriva il primo morto del 2020. Anche un ferito (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ennesimo Incidente stradale, questa volta è stato il conducente di una Peugeot a perdere il controllo del mezzo. Il fatto è successo a Colorno un comune in provincia di Parma, nella parte orientale della bassa parmense. I fatti sono successi intorno alle 13.30 di oggi, quando una Peugeot 206 è uscita di strada per cause … L'articolo Incidente in Emilia, arriva il primo morto del 2020. Anche un ferito proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

notizieit : #Incidente Reggio Emilia, scontro tra camion: un morto e un ferito… - linosegna : RT @nicomanetta1: Milano, incidente in piazza Emilia: convolti anche un taxi e una pattuglia dei carabinieri - MilanoToday #taxi #NoUber h… - nicomanetta1 : Milano, incidente in piazza Emilia: convolti anche un taxi e una pattuglia dei carabinieri - MilanoToday #taxi… -