Incidente aereo in Iran: almeno 180 morti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tragedia in Iran, poco distante da Theren, dove un velivolo della Ukraine Airlines è precipitato poco dopo il decollo. Stando alle prime informazioni, alla base del disastro aereo ci sarebbe un problema tecnico, come confermato da fonti ufficiali Iraniane. L’aereo era diretto a Kiev e portava a bordo 180 persone tra passeggeri ed equipaggio. Secondo quanto riferito dai primi riscontri non ci sarebbero sopravvissuti. Leggi la notizia su notizie

