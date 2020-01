Incendio in una casa: muore bimba di 7 anni, salve la mamma e la sorellina (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La donna è riuscita a mettere in salvo la figlia più piccola ma non è potuta rientrare in casa in tempo per salvare anche la... Leggi la notizia su today

poliziadistato : Resoconto #Capodanno2020 Numero dei feriti dai botti di Capodanno in lieve calo rispetto al precedente anno con 204… - emergenzavvf : #5gennaio 13:00, squadre di #vigilidelfuoco di #Pescara e #Chieti stanno operando dalle 6 di questa mattina per l’… - Antonio_Tajani : Ecco chi sono gli antagonisti dei centri sociali. A #Milano la notte di #capodanno hanno aggredito una squadra di… -