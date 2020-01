Incendi Australia: tutte le modalità per aiutare la popolazione e gli animali (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Gli Incendi in Australia stanno tenendo tutto il mondo con il fiato sospeso per questo in molti si interrogano sulle modalità per aiutare la popolazione e gli animali. L’Australia brucia ormai da settembre e i danni sono davvero enormi per l’ecosistema. Tra gli abitanti si contano 25 morti ma il bilancio delle vittime, per quel che riguarda gli animali, è davvero terribile. Si parla di un miliardo di esemplari deceduti a causa degli Incendi, stando alle stime del Wwf. Ma non finisce qui, perché gli Incendi in Australia hanno portato alla perdita della casa per migliaia di persone. Milioni di ettari di terreni sono andati in fumo e con essi tutta la bellezza dell’Australia, ambiente unico nel suo genere in tutto il mondo. Guardando le immagini di devastazione che arrivano da questo meraviglioso Paese ci si sente inutili, ma bisogna sapere che anche da lontano è ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

angelomangiante : In Australia il bilancio è salito a un MILIARDO di animali morti nei roghi. Bruciati 8,4 milioni di ettari di bosc… - Corriere : Australia, oltre 180 persone arrestate per incendio doloso - SkyTG24 : Incendi Australia, Università Sydney: morti circa 480 mln di animali -