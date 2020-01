I probiviri non perdonano. Dieci parlamentari M5S a rischio espulsione. In 47 non sono in regola con i versamenti. Partiti i procedimenti nel Movimento (Di mercoledì 8 gennaio 2020) È formalmente iniziata la resa dei conti all’interno del Movimento 5 stelle contro chi non si taglia lo stipendio e ha smesso di restituire parte della sua indennità. Il collegio dei probiviri, formato da Jacopo Berti, Raffaela Andreola e dalla ministra Fabiana Dadone (nella foto), si è riunito ieri intorno alle 14 insieme ai capigruppo di Camera e Senato Davide Crippa e Gianluca Perilli e al collegio di garanzia pentastellato. Sul tavolo, come si sa, i dossier sui parlamentari in ritardo con le scadenze: chi non paga da un anno (sono undici in totale i casi di morosi da 12 mesi) rischia fino al’espulsione dal Movimento. Nel corso dell’incontro, si legge nella nota diffusa al termine, si è stabilito che l’85% degli eletti sono in regola e tra i 45 e i 50 quelli che devono sistemare la loro posizioni. “I probiviri”, è stato l’annuncio, “apriranno, come da Statuto, i relativi ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

