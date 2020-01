Guerra Usa-Iran: tutta la storia in versione breve, media e lunga (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Guerra Usa-Iran Perché gli Usa hanno attaccato l’Iran e Teheran ha risposto: tutta la storia in 100, 300 e 900 parole Usa e Iran sono a un passo dalla Guerra. L’uccisione del generale Soleimani (qui il suo profilo) avvenuta il 3 gennaio 2020 in Iraq ha infatti scatenato una nuova crisi in Medio Oriente, difficile da comprendere. Nella notte tra martedì 7 e giovedì 8 gennaio 2020 si l’Iran è passato al contrattacco dopo l’uccisione del braccio destro del potere Iraniano: decine di missili sono stati lanciati contro due basi americane, ad al-Asad ed Erbil. Le conseguenze sono globali: militari, ma anche politiche, economiche e sulla sicurezza in Occidente. Ma perché gli Usa hanno attaccato l’Iran? Perché Teheran ha risposto colpendo le sue basi militari americane? E perché proprio adesso? Cosa sta succedendo? Quali sono i motivi della Guerra tra Usa e Iran e con quali forze ... Leggi la notizia su tpi

andreapurgatori : “A un passo dalla guerra”. Mercoledì ore 21:15 su #La7 diretta #Atlantide. Immagini esclusive del drammatico assalt… - NicolaPorro : I motivi della crescente tensione, ormai in bilico sulla #Guerra vera e propria, tra #USA e #Iran? Per comprenderli… - RaiTre : Usa e Iran, una guerra che si alimenta anche sui social #Trump #WWIII #Timeline con @iosonocarrara -