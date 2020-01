Fernanda Lessa età, altezza, peso, carriera, vita privata: tutto sulla concorrente del GF Vip 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non passerà inosservata Fernanda Lessa, la modella quarantaduenne tra i concorrenti del GF Vip 2020 al via questa sera, mercoledì 8 gennaio 2020. Di origine brasiliana, Fernanda – ormai naturalizzata italiana – è nata a Rio de Janeiro il 15 aprile 1977. Trentaduenne dal fascino latino la Lessa ha incantato le passerelle di tutto il mondo con i suoi 178 centimetri di altezza e le forme incantevoli distribuite nei circa 60 chili di peso. Una carriera iniziata nella sua città natale e poi esplosa tra le passerelle di New York, Milano, Parigi e Roma, dove ha sfilato con enorme successo sia per il pret-à-porter che per l’haute couture. Numerose le copertine che in ogni parte del mondo hanno omaggiato la sua bellezza: da Vogue a Marie Claire, da Elle a GQ e Maxim. Fernanda Lessa, carriera della super top brasiliana La notorietà per il pubblico del Belpaese è arrivata per Fernanda grazie alla ... Leggi la notizia su urbanpost

