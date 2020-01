Fermo: bambina di 7 anni muore in un incendio. La madre è riuscita a salvare solo la figlia più piccola (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Fermo: bimba di 7 anni muore in incendio divampato in un appartamento Una bimba di 7 anni è morta in un incendio divampato nel suo appartamento di Servigliano, in provincia di Fermo. Secondo una prima ricostruzione, la mamma della piccola si è svegliata nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 gennaio a causa dell’odore acre del fumo. La donna è riuscita a portare fuori casa la figlia più piccola, poi ha tentato di rientrare nell’abitazione per riprendere la più grande, ma purtroppo non ci è riuscita. La bambina, infatti, è morta a causa delle esalazioni di fumo provocate dalle fiamme, divampate nell’appartamento per cause che sono ancora da accertare. Sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco, che in breve tempo hanno domato l’incendio, e anche diversi mezzi di soccorso. A causare l’incendio potrebbe essere stato un cortocircuito nella cucina ... Leggi la notizia su tpi

