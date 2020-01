Egiziano bestemmia in chiesa. Per lui una multa da 102 euro (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Alberto Giannoni È intervenuta la polizia. Ed è polemica: "Cosa sarebbe accaduto se lo avesse fatto un cristiano in moschea?" Milano - È entrato in chiesa poco prima delle 18, con i parrocchiani radunati per la messa dell'Epifania e il parroco pronto a celebrare. Ventenne e già con precedenti, Egiziano nato in Italia, senza motivi apparenti ha iniziato a dare in escandescenze, gridando e insultando tutti. Ha concluso la sfuriata con una bestemmia, prima del rapido ma faticoso intervento della polizia. Il parroco della chiesa Beata vergine e Immacolata e Sant'Antonio, Padre Franco, è amareggiato, non arrabbiato, e conferma l'episodio così come ieri è stato riportato, tranne un particolare. «Era alterato e violento - racconta - ma la funzione doveva ancora iniziare e abbiamo aspettato, perché disturbava, gridava cose sconnesse e non si poteva dire o fare niente. Purtroppo sono ... Leggi la notizia su ilgiornale

Fontana3Lorenzo : INCREDIBILE?? Un egiziano sale sull’altare durante la messa e bestemmia, se la cava solo con una multa... Non c’è p… - PAOLAMALACRIDA : RT @sabrimaggioni: #Milano 21 enne egiziano sale sull’altare bestemmia danneggia il leggio del parroco lo fermano gli trovano droga in tas… - PossoAnche : RT @sabrimaggioni: #Milano 21 enne egiziano sale sull’altare bestemmia danneggia il leggio del parroco lo fermano gli trovano droga in tas… -