Ecco cosa c' è davvero dietro lo scontro per la Chiesa cinese

Giuseppe Aloisi Il Vaticano alla prova del nove sulla Chiesa cinese: da una parte i timori dei conservatori, dall'altra le nuove misure annunciate da Pechino C'è bagarre attorno alla Chiesa cinese: la lettera che il cardinale Joseph Zen ha inoltrato agli altri cardinali nel mese di settembre è stata pubblicata nella mattinata di oggi; in questi giorni, numerose fonti rilanciano su come il governo di Pechino stia per adottare nuove "restrizioni" in materia di libertà religiosa. Sembrano due trame differenti, ma fanno parte dell'unica grande questione, che è quella che ruota attorno alla condizione dei cattolici cinesi. Andiamo con ordine, partendo da una premessa: il Vaticano, nell'ottobre del 2018, ha stipulato un "accordo provvisorio" con la Repubblica popolare cinese. Il testo del documento non è pubblico, ma alcune delle fattispecie individuate dalle parti possono essere ...

