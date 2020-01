Concorso 274 Oss Liguria: le principali informazioni per candidarsi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) In esecuzione della deliberazione n.344 del 20 Novembre 2019 l’Azienda sanitaria regionale, situata a Genova, ha comunicato l’avviamento del Concorso 274 Oss Liguria. Con la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, semaforo verde per la raccolta delle candidature e la selezione, basata su titoli ed esami. A potenziamento dell’organico in servizio verranno reclutati 274 Operatori Socio Sanitari, in categoria B e livello economico senior, a tempo indeterminato. Vediamo assieme tutte le informazioni per candidarsi. Novità e aggiornamenti sui concorsi pubblici Concorso 274 Oss Liguria: posti a bando Visto il fabbisogno di personale con la qualifica di Operatore Socio Sanitario nelle Aziende del Sistema Sanitario della Regione Liguria, è indetto il Concorso per la copertura di 274 posti da suddividere così: 19 per Asl 1; 52 per Asl 2; 29 per Asl 3; 99 per ... Leggi la notizia su leggioggi

AssoCare : Pubblicato sulla Gazzetta Regionale Ligure il bando di concorso per assumere a tempo indeterminato 274 Operatori So… -