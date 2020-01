Clizia Incorvaia età, carriera, vita privata e curiosità: tutto sulla modella (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Finalmente sta per ricominciare il Grande Fratello Vip e tra gli incredibili ospiti di questa nuova edizione c’è anche la stupenda Clizia Incorvaia. Una modella molto conosciuta nel mondo dello spettacolo e che recentemente ha fatto parlare di sé per aver tradito suo marito, Francesco Sarcina, con Riccardo Scamarcio. Queste sono le notizie più note sulla showgirl, ma nel suo passato c’è molto di più. Clizia Incorvaia: la carriera Clizia Incorvaia è nata il 10 ottobre del 1986 a Pordenone, ma è cresciuta nella città di Agrigento con il suo genitori e sua sorella, Micol. Si è diplomata al Liceo Classico e si è laureata in Scienze della Comunicazione all’Università Cattolica di Milano. Proprio durante i suoi studi nella grande città prende il via la sua carriera di modella. Si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione al video musicale di Paolo Meneguzzi “Guardami ... Leggi la notizia su urbanpost

