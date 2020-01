Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020: Pinturault in testa dopo Madonna di Campiglio, Paris a -21 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Alexis Pinturault è balzato in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino dopo lo slalom di Madonna di Campiglio. Il francese ha concluso al quinto posto sul Canalone Miramonti e ha preso il comando della graduatoria con 475 punti, appena uno in più del norvegese Aleksander Kilde che oggi non ha gareggiato in Italia e quattro in più del norvegese Henrik Kristoffersen, oggi secondo alle spalle dello svizzero Daniel Yule. Il nostro Dominik Paris scivola in quarta posizione a 21 lunghezze di distacco dal leader, un ritardo destinato ad aumentare in occasione del weekend di Adelboden: l’azzurro dovrà poi provare a reagire tra Wengen e Kitzbuehel per provare a sognare davvero la Sfera di Cristallo. Il norvegese Henrik Kristoffersen è primo nella Classifica di slalom con due punti di vantaggio sul francese Clement Noel, oggi terzo. Di seguito la Classifica ... Leggi la notizia su oasport

