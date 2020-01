C’è Posta per Te, Maria fa il colpaccio: Johnny Depp e Can Yaman i primi ospiti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dopo una lunga attesa per gli accaniti fan della trasmissione ecco tornare in prima serata su Canale 5, C’è Posta per Te, uno dei programmi più amati ideati da Maria De Filippi. Lo show che lascia spazio alle emozioni a partire da sabato 11 gennaio tornerà a fare compagni agli italiani, che hanno atteso diversi mesi prima di poter rivedere la fatidica busta comparire sul piccolo schermo. Secondo quanto rivela la pagina ufficiale del programma, quest’anno ci saranno tantissimi nuovi ospiti, di calibro internazionale. (continua…) Manca poco per poter finalmente rivedere Maria De Filippi intenta a leggere, percorrendo lo studio avanti e indietro, le storie che fanno breccia nel cuore degli spettatori, assetati di giustizia, di emozioni e di un lieto fine. Non solo racconti di amori perduti, di famiglie distrutte, di persone conosciute un tempo e perse di vista, ma ... Leggi la notizia su howtodofor

