Call of Duty: Modern Warfare giocato con i bongos di Donkey Kong? Un giocatore dimostra la sua abilità in un video (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un ingegnoso giocatore di Call of Duty: Modern Warfare ha trovato il modo di utilizzare i bongos di Donkey Kong nel 2020. Per chi non sa cosa di cosa stiamo parlando ecco un breve riassunto: i bongos di Donkey Kong erano dei controller disponibili per GameCube progettati esclusivamente per i giochi della serie.Nonostante questa premessa, lo Streamer Super Louis 64 ha voluto provare ad utilizzare questi dispositivi a Call of Duty: Modern Warfare, nella speranza di riuscire non solo a farli funzionare, ma anche a vincere una partita. Lo streamer nel video usa la superficie del tamburo sinistro per muoversi e quella destra per mirare. Il pulsante di avvio, per quanto scomodo, è ciò che gestisce l'azione di sparare. Sfortunatamente, a causa delle limitate funzioni disponibili sui bongos, non può correre, mirare, ricaricare o persino cambiare arma.Sorprendentemente però è riuscito a mappare ... Leggi la notizia su eurogamer

