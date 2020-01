Autostrade, “il Riesame dice no al dissequestro dei viadotti”. E a Silvi (Teramo) è caos: 4000 tir “interdetti” dalla A14 si riversano sulla Statale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) I cavalcavia della A14 tra Abruzzo e Marche, causa degli ingorghi durante le festività, restano sotto sequestro. Ad annunciarlo è il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, spiegando che il Tribunale del Riesame di Avellino ha bocciato le tre istanze presentate da Autostrade dopo il provvedimento deciso dalla magistratura in seguito a una perizia presentata nel corso del processo per la strage di Acqualonga che provocò 40 morti. Oltre a provocare lunghe code negli scorsi giorni e nel periodo pre-natalizio, tanto da spingere Autostrade a concedere rimborsi agli automobilisti che si sono ritrovati incolonnati, il sequestro dei cavalcavia sta congestionando il traffico lungo la Statale 16 Adriatica a causa del passaggio dei mezzi pesanti, ai quali è interdetta l’A14 fra Pescara Nord e Atri-Pineto perché sul viadotto Cerrano è consentito il passaggio di sole auto. Nella giornata del 7 gennaio ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

