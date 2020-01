Ambiente, MIPAAF: “1 miliardo per il risparmio idrico” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Oltre un miliardo di risorse stanziate con 67 Interventi in corso di realizzazione e 52 da attivare nel 2020. Una programmazione imponente per risorse investite, impatto dei cantieri avviati, territori coinvolti è quella della Strategia nazionale per il risparmio idrico, la tutela territoriale, la lotta al dissesto idrogeologico del ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali illustrata stamane dal Dipartimento Politiche europee e internazionali e per lo Sviluppo Rurale del MIPAAF alla presenza della ministra Teresa Bellanova. Suddivisa nei bienni 2018-2019 e 2020, la Strategia ha visto nel primo biennio finanziati sessantasette progetti di rilevanza nazionale nel settore della bonifica e del risparmio idrico in agricoltura per complessivi 629 milioni di euro attraverso il Programma di sviluppo rurale nazionale (Psrn); il Fondo sviluppo e coesione; la Legge di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

