Alice, Marcopolo, Case Design Stili e Pop Economy: interrotte le trasmissioni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Canali Gruppo Alma Media Che fine hanno fatto Alice, Marcopolo, Case Design Stili e Pop Economy? I canali tv del gruppo Alma Media – da ieri, 7 gennaio – non sono più visibili sul digitale terrestre, rispettivamente sulle frequenze 221, 222, 223 e 224, né tanto meno sono più fruibili in streaming. A dare le prime spiegazioni sull’accaduto è arrivato un comunicato diffuso tramite la pagina Facebook del canale di cucina Alice: “Cari telespettatori, i nostri Canali torneranno in onda il prima possibile. Stiamo cambiando le frequenze per adeguarci ai nuovi parametri di distribuzione. Ci scusiamo per l’interruzione”. Un cambio di frequenze avrebbe imposto la momentanea interruzione di tutte le trasmissioni, dunque, secondo la motivazione ufficiale. Stando alle informazioni in nostro possesso, tuttavia, il motivo sarebbe legato a rapporti economicamente tesi con ... Leggi la notizia su davidemaggio

leftiscooler : raga qualcuno sa cosa sia successo ai canali “marcopolo”, “alice” e “casadesignstili”, c’ho mia nonna in subbuglio - Notiziedi_it : Non si vedono più Alice, Marcopolo TV, Case Design Stili e Pop Economy, nuove frequenze? - wordweb81 : Non si vedono più #Alice, #MarcopoloTV, #CaseDesignStili e #PopEconomy, nuove frequenze? -