Aereo precipitato in Iran: 177 morti, colpito per errore da un missile iraniano? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nel bel mezzo della notte in cui Teheran ha attacco le basi militari degli Stati Uniti in Iraq con i missili, come ritorsione all’assassinio del generale Soleimani, un Boeing 737 dell’Ukraine International Airlines, con a bordo 173 persone, è precipitato subito dopo il decollo dalla capitale Iraniana. Nessun sopravvissuto. Stando ai media russi l’Aereo – costruito nel 2016 e revisionato il 6 gennaio scorso – era partito alle 5 ora locale ed era diretto a Kiev. Le autorità Iraniane hanno subito parlato di ‘guasto tecnico’ e, in particolare, un portavoce del ministero dei Trasporti di Teheran ha affermato che l’incendio si sarebbe sviluppato nei motori e il pilota avrebbe perso il controllo dell’Aereo che si è poi schiantato. Tuttavia, secondo l’emittente televisiva al-Hadath, facente parte del gruppo della saudita al-Arabiya, ha ... Leggi la notizia su cronacasocial

