Aborto spontaneo, una ferita del cuore e dell’anima (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non è mai facile superare la perdita di un figlio, ancora di più ancora prima di averlo stretto tra le proprie braccia. L’Aborto spontaneo e la morte in utero, purtroppo, sono eventi molto comuni, eppure sono argomenti considerati ancora tabù. Le donne che subiscono una tale perdita, però, hanno bisogno di parlarne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità il tasso di Aborto spontaneo è del 10-15% e avviene soprattutto nel primo trimestre. L’Aborto spontaneo è, infatti, tra le cause più comuni della perdita del bambino durante una gravidanza. Per la maggior parte delle donne viene vissuto come un evento traumatico, assai difficile da accettare. Il più delle volte porta con sé conseguenze psicologiche ma anche fisiche. La gravidanza per una donna rappresenta un’evoluzione della propria identità, in cui viene messo in discussione il proprio “Io” ... Leggi la notizia su dilei

