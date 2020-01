Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 16:30 (Di martedì 7 gennaio 2020) Viabilità DEL 7 GENNAIO 2020 ORE 16.20 BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE APPIA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA, TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, ARICCIA E VELLETRI NELLE DUE DIREZIONI SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI STA IN CODA A PAVONA TRA VIA DI SANTA FUMIA E LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE CECCHINA A MARINA DI ARDEA RALLENTAMENTI IN VIA LAURENTINA, TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI ... Leggi la notizia su romadailynews

