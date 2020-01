Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 09:45 (Di martedì 7 gennaio 2020) Viabilità DEL 7 GENNAIO 2020 ORE 09.35 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA LA TUSCOLANA E L’OSTIENSE SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA PARCO DEI MEDICI E L’OSTIENSE IN DIREZIONE Roma SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, NEL SENSO OPPOSTO TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO SULLA VIA APPIA CODE TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE Roma SULLA COLOMBO CODE PER INCIDENTE TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE EUR INFINE E’STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA STRADA STATALE APPIA IN PRECEDENZA CHIUSA PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEGLI ALBERI CADUTI TRA BORGO FAITI E PONTINIA. DA ALESSANDRO CECATI AL ... Leggi la notizia su romadailynews

