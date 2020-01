Ufficiale la data d’uscita del primo disco solista di Hayley Williams dei Paramore, l’annuncio sui social (Di martedì 7 gennaio 2020) Il primo disco solista di Hayley Williams arriverà tra pochissimo. La voce dei Paramore aveva già dato un'anticipazione alla fine del 2019, dopo aver ringraziato i fan per gli auguri per il suo 31esimo compleanno. In un messaggio postato sui social aveva scritto: Il trentesimo anno è stato importante e lo sarà anche il trentunesimo. Il prossimo anno lancerò nuova musica con l'aiuto dei miei amici più cari. Ho fatto qualcosa che porterà il mio nome. Si tratta di un progetto davvero speciale e ne avrete un assaggio a gennaio. Felice anno nuovo, amici. Le promesse sono state mantenute: nelle ultime ore la stessa Williams ha annunciato la data d'uscita con un video pubblicato sui social: 22 gennaio 2020, e manca pochissimo. Il primo disco solista di Hayley Williams arriva a 3 anni di distanza dall'ultima release con i Paramore, After Laughter (2017), e per il momento la band è ... Leggi la notizia su optimaitalia

