Tragico incidente frontale sulla Palermo-Agrigento, due morti a Villabate (Di martedì 7 gennaio 2020) incidente mortale a Villabate questa mattina sulla strada statale Palermo-Agrigento. Due persone sono morte nello schianto avvenuto tra due auto alle 8 di questa mattina. A scontrarsi frontalmente sono state una Fiat Idea e una Punto che hanno impattato sulla pericolosa strada all’altezza dello scivolo di Villabate. Le vittime sono un anziano e una persona di mezza età. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i corpi delle vittime dalle lamiere delle auto. È in corso anche l’identificazione delle due persone. L’incidente mortale di Villabate, avvenuto all’altezza del km 252,300, a Villabate, ha visto coinvolte altre due auto ma entrambi gli autisti sono rimasti illesi. Sono stato loro a chiamare i soccorsi in seguito alla tragedia. Sul posto il 118 e la Polizia stradale che indaga per ricostruire la dinamica del sinistro mortale. ... Leggi la notizia su direttasicilia

